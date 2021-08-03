Ada Masalı yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerinde Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Ada Masalı dizisinin son bölümünde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Dizinin son bölümünü izleyenler yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayılanmadığını merak ediyor. Peki Ada Masalı 8.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı son bölümde neler oldu?

ADA MASALI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ada Masalı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran eski aksi, az konuşan Poyraz'ı görmeyi beklerken tam tersi bir manzara çıkar karşısına. Üstüne otele gelen genç bir kadın müşteri Poyraz'a ilgi gösterir. Haziran çıldıracak gibi olur! Poyraz'ı delice kıskanırken sırrının yükü altında ezilmektedir. Bu sırada Alper, Biricik'ten duyduklarını Poyraz'a söylemekte kararlıdır, ancak Biricik Alper'e mani olmak için elinden geleni yapar.

Selma ve Zeynep'in küslüklerinin asıl sebebi büyük bir kız kardeş kavgasıyla patlar ve bütün Ada çalkalanır. Ama Ada halkını asıl sarsacak bomba, Poyraz'ın arazilerini satın almaya çalışan şirketin perde arkasında Hakan'ın olduğunun anlaşılmasıdır. Poyraz can dostu zannettiği kişinin ihanetini öğrendiğinde öfkesine hakim olamaz. Haziran artık her şeyi göze alıp aşık olduğu adama tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir, ancak İdil'in ortalığı karıştırmasıyla her şey alt