Ada Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star Tv dizisi Ada Masalı oyuncu kadrosu ve konusu

Yaz sezonunda ekranlara merhaba diyen Ada Masalı dizisi konusu oyuncuları gibi detaylarla özellikle yayın günlerinde araştırma konusu haline geliyor. Başrollerinde ünlü oyuncuların yer aldığı yapım Star Tv ekranlarında her hafta Salı günü izleyenleriyle buluşurken izleyenler "Ada Masalı oyuncuları kimler, konusu nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ada Masalı dizisi konusu, oyuncuları ve yapıma dair merak edilenler…

ADA MASALI KONUSU NE?

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır.

Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır.

Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Ayşin Turan,

Alp Navruz,

Nihan Büyükağaç,

İpek Tenolcay,

Cem Anıl Kenar,

Bülent Çolak,

Özge Demirtel,

Beril Pozam,

Eylül Ersöz,

Rami Narin

Bedia Ener