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Giriş Tarihi: 3.8.2021 11:56

Ada Masalı nerede çekiliyor, Sığacık - Kırlangıç Adası nerede? Star Tv dizisi Ada Masalı nerede hangi adada çekiliyor?

Ada Masalı nerede çekiliyor, Sığacık - Kırlangıç Adası nerede? Star Tv dizisi Ada Masalı nerede hangi adada çekiliyor?

Yaz sezonunda izleyenleriyle buluşan yapım Ada Masalı, çekildiği yer ile merak ediliyor. Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin romantik komedi tadındaki konusu ve başrollerinde yer alan isimler izleyenleri tarafından beğeniyle takip edilirken özellikle dizinin yayın gününde “Ada Masalı nerede çekiliyor?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor, Kırlangıç adası nerede? İşte tüm merak edilenler…

Star Tv'de yayınlanmakta olan Ada Masalı dizisi çekildiği yer ile merak konusu haline geliyor. Star Tv'nin romantik komedi türündeki dizisi çekimlerinin yapıldığı bölgenin doğal güzelliği ile de izleyenlerin dikkatini çekmekte. Hal böyleyken "Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor, Kırlangıç adası nerede?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Ada Masalı dizisinin çekildiği yer ve detaylar…

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şehirde büyümüş bir iş kadınının kariyeri uğruna adaya gelişini ve burada yaşadığı aşkı işleyen Ada Masalı dizisi, yaz aylarının uğrak mekanlarından olan İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?

Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır. Mekanın adı olan Kırlangıç Adası hayali bir adlandırmadır. Ada olduğu belirtilen mekanlar İzmir'in Sığacık ve çevre ilçelerinde yer almaktadır. Bölgede daha önce de pek çok yaz dizisi çekilmiştir.

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Ada Masalı nerede çekiliyor, Sığacık - Kırlangıç Adası nerede? Star Tv dizisi Ada Masalı nerede hangi adada çekiliyor?
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