Kanal D Aşkın Tarifi son bölüm izle! Taylan’ın oyunu Naz ile Fırat’ın aşkını tehlikeye atıyor

AŞKIN TARİFİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Fırat'a karşı duygularını sorgulayan Naz, bir yandan da Taylan ile olan ilişkisiyle ilgili artık bir karar vermesi gerektiğini anlar. Fırat, yılmadan Naz'a olan aşkına inandırmak için çırpınmaya devam eder; ancak Asuman'ın, Fırat'ı tekrar elde etmeye çalışması Fırat'ın, Naz ile zaten sallantıda olan ilişkisini iyice tehlikeye sokar.