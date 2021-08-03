Baht Oyunu 7. bölüm full izle! Ada işten ayrılmaya karar veriyor

Kanal D ekranlarında her hafta Salı günü yayınlanan Baht Oyunu dizisi 7. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler "Baht Oyunu son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Baht Oyunu 7. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Baht Oyunu 7. son bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
Celal'in şirkete gelişi Ada için işleri oldukça karmaşık bir hale getirir. Ada, gerçeklerin ortaya çıkmaması için çabalamaktan yorulup zor bir kararın eşiğine gelir.
Bora'ya söylediği yalanlardan ötürü suçluluk hisseden Ada, işten ayrılmaya karar verir. Bora, Ada'nın bu ani kararıyla sarsılır ve hayallerinden bir çırpıda vazgeçmesinin ardındaki nedeni sorgulamaya başlar.
Ada, iş arayışlarına başlarken, Ada'ya karşı güvenini yitiren Bora, şirketle ilişkisinin kesilmesi için talimat verir. Hayalleriyle gerçekleri arasında oldukça zor bir sınav veren Ada, işten ayrılmasının asıl sebebini Bora'ya anlatacak mıdır?
Diğer yandan Celal, Ada ve Rüzgar'ın evliliğini gözlemlemek için Ada'nın evini ziyaret eder. Ada ve Rüzgar, durumu idare edebilmek için Celal'in istediklerini yapmak zorunda kalır.