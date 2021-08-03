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Giriş Tarihi: 4.8.2021 00:54 Son Güncelleme: 4.8.2021 00:54

Baht Oyunu 7. bölüm full izle! Ada işten ayrılmaya karar veriyor

Baht Oyunu 7. bölüm full izle! Ada işten ayrılmaya karar veriyor

Baht Oyunu dizisi 7. bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde Bora’ya söylediği yalanlardan ötürü suçluluk hisseden Ada, işten ayrılmaya karar veriyor. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “Baht Oyunu 7. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Kanal D ile Baht Oyunu 7. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Kanal D ekranlarında her hafta Salı günü yayınlanan Baht Oyunu dizisi 7. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler "Baht Oyunu son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ile Baht Oyunu 7. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Baht Oyunu 7. son bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.kanald.com.tr/baht-oyunu/bolumler/baht-oyunu-son-bolum



BAHT OYUNU 7. BÖLÜM ÖZETİ

Celal'in şirkete gelişi Ada için işleri oldukça karmaşık bir hale getirir. Ada, gerçeklerin ortaya çıkmaması için çabalamaktan yorulup zor bir kararın eşiğine gelir.

Bora'ya söylediği yalanlardan ötürü suçluluk hisseden Ada, işten ayrılmaya karar verir. Bora, Ada'nın bu ani kararıyla sarsılır ve hayallerinden bir çırpıda vazgeçmesinin ardındaki nedeni sorgulamaya başlar.



Ada, iş arayışlarına başlarken, Ada'ya karşı güvenini yitiren Bora, şirketle ilişkisinin kesilmesi için talimat verir. Hayalleriyle gerçekleri arasında oldukça zor bir sınav veren Ada, işten ayrılmasının asıl sebebini Bora'ya anlatacak mıdır?

Diğer yandan Celal, Ada ve Rüzgar'ın evliliğini gözlemlemek için Ada'nın evini ziyaret eder. Ada ve Rüzgar, durumu idare edebilmek için Celal'in istediklerini yapmak zorunda kalır.

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Baht Oyunu 7. bölüm full izle! Ada işten ayrılmaya karar veriyor
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