Baht Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kanal D dizisi Baht Oyunu konusu ve oyuncu kadrosu!

Yaz sezonunda izleyenleriyle buluşan yeni diziler arasında yer alan Baht Oyunu dizisi konusu, oyuncuları ile özellikle yayın gününde merak konusu haline geliyor. Diziye dair detaylara erişmek isteyen vatandaşlar "Baht Oyunu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularına internet aracılığı ile yanıt arıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli'nin oturuyor. İşte Baht Oyunu dizisi konusu, oyuncuları ve tüm detaylar…

BAHT OYUNU KONUSU

"Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır…" Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

BAHT OYUNU OYUNCULARI

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise, Serdar Gözelekli oturuyor.