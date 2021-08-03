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Giriş Tarihi: 3.8.2021 13:50

Baht Oyunu nerede çekiliyor? Kanal D dizisi Baht Oyunu dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?

Baht Oyunu nerede çekiliyor? Kanal D dizisi Baht Oyunu dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?

Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına Haziran ayında başlayan Baht Oyunu dizisi çekildiği yer ile araştırma konusu haline geliyor. Yapım; ilgi uyandıran hikayesi, ilginç karakterleri ve genç oyuncu isimleri ile ekranlara gelecek olan dizinin yapımcılığını ve proje tasarımını ise Fatih Enes Ömeroğlu yapmaktadır. Bu kapsamda; Baht Oyunu nerede çekiliyor? Sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Baht Oyunu dizisinin çekildiği yer ve hakkında merak edilenler…

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu Baht Oyunu 15 Haziran Salı akşamı ilk bölüm ile Kanal D ekranlarına gelmiş ve yayın hayatına başlamıştı. Romantik komedi türündeki yapımla alakalı olarak araştırmalar sürerken Baht Oyunu nerede çekiliyor? soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte Kanal D ekranlarının yeni dizisine dair merak edilen detaylar…

BAHT OYUNU NEREDE ÇEKİLİYOR, UYARLAMA MI?

Baht Oyunu dizisinin İstanbul'da çekildiği biliniyor. Baht Oyunu dizisinin bazı sahneleri ise Beykoz'daki dizi platosunda çekiliyor.

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

BAHT OYUNU OYUNCULARI

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise, Serdar Gözelekli oturuyor.

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Baht Oyunu nerede çekiliyor? Kanal D dizisi Baht Oyunu dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
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