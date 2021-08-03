Baht Oyunu son bölüm izle! Kanal D Baht Oyunu 6. son bölüm tamamı izle!

Yaz sezonunda dikkat çeken yapımlar arasında yerini alan Baht Oyunu 6. son bölüm izle ekranı araştırma konusu haline geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi merakla takip ediliyor. Diziyi internet aracılığı ile takip eden izleyiciler bu kapsamda Kanal D ile Baht Oyunu izle ekranını gündeme taşıdı. İşte Baht Oyunu dizisi yeni bölüm izle…
Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler için Baht Oyunu son bölüm izle linki sizlerle…
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Bora, Ada'nın evinde Rüzgar'ı görünce açıklama yapılmasını beklemeden oradan ayrılıyor. Ada, Bora'nın peşine takılıp durumu izah etmeye çalışır ancak Bora'nın şüphelerini gidermek Ada için kolay olmaz. Beyaz evlilik yazısının kaynağını öğrenmeye çalışan Celal, şirketi ziyaret edip Tuğçe ile görüşmek ister. Celal, Tuğçe'yi bulamayınca Bora ile tanışır. Şirkete ziyaretlerini artıran Celal'in bilmediği şey ise Ada ve Rüzgar'ın orada çalıştığıdır.
Bizdeboyle.net ekibi yeni bir yazı konusu için ilişki kampına gitmeye karar verir. Bora, Ada, Tuğçe ve Rüzgar iki gün boyunca ilişki kampına katılarak gözlem yapar. Kampa çift rolünde giden Bora ve Ada arasında ufak kıskançlıklar baş gösterir. Bora'ya karşı dürüst davranmadığı için vicdan azabı çeken Ada, gerçekleri anlatmaya karar verir. Ada, cesaretini toplayıp Rüzgar'la geçmişini Bora'ya itiraf edecek mi?