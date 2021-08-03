Baht Oyunu son bölüm izle! Kanal D Baht Oyunu 6. son bölüm tamamı izle!

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE!

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BAHT OYUNU 6.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora, Ada'nın evinde Rüzgar'ı görünce açıklama yapılmasını beklemeden oradan ayrılıyor. Ada, Bora'nın peşine takılıp durumu izah etmeye çalışır ancak Bora'nın şüphelerini gidermek Ada için kolay olmaz. Beyaz evlilik yazısının kaynağını öğrenmeye çalışan Celal, şirketi ziyaret edip Tuğçe ile görüşmek ister. Celal, Tuğçe'yi bulamayınca Bora ile tanışır. Şirkete ziyaretlerini artıran Celal'in bilmediği şey ise Ada ve Rüzgar'ın orada çalıştığıdır.

Bizdeboyle.net ekibi yeni bir yazı konusu için ilişki kampına gitmeye karar verir. Bora, Ada, Tuğçe ve Rüzgar iki gün boyunca ilişki kampına katılarak gözlem yapar. Kampa çift rolünde giden Bora ve Ada arasında ufak kıskançlıklar baş gösterir. Bora'ya karşı dürüst davranmadığı için vicdan azabı çeken Ada, gerçekleri anlatmaya karar verir. Ada, cesaretini toplayıp Rüzgar'la geçmişini Bora'ya itiraf edecek mi?