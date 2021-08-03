Doğu Ekspresinde Cinayet bu akşam ATV'de! Doğu Ekspresinde Cinayet filminin konusu ve oyuncuları kimler?

Doğu Ekspresinde Cinayet filmi, televizyonda ilk kez bu akşam ATV'de olacak. Johnny Depp'in başrolünde yer aldığı filmde, 1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. İşte, Doğu Ekspresinde Cinayet filminin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

Yönetmen: Kenneth Branagh

Senarist: Michael Green, Agatha Christie

Oyuncular: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET KONUSU

1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır. Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.