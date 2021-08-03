Düğün Dernek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek nerede çekiliyor?

Bu akşam ekrana gelecek olan Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Türk komedi türündeki yapımlar arasında ilgi gören filmde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin gibi ünlü isimler yer alırken yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. Komik sahneleriyle izleyenleri güldüren yapımda Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık bir gün yurt dışından çıkıp gelmesiyle olaylar başlar. Peki Düğün Dernek filmi konusu ne, oyuncuları kim? Düğün Dernek filmi nerede çekildi?

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NE?

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi bir memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir.



Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. yine de "Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!" diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet'i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer! Fikret Sivas'taki 'bağlantılarını' kullanarak önce bir otel düğünü için söz verse de, işler sarpasarar ve köy meydanında mütevazi bir düğün hazırlığı başlar. Tam her şey çözüldü derken, esas curcurna düğün gecesi kopacaktır. Devenin sırtında kaybolan gelinden, Rusya'dan gelini geri götürmeye gelen mafyaya kadar Tüpçü Fikret ve Çetin'i bin tane bela beklemektedir...

DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filmi Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın hem TV işlerinde hem de sinema projelerinde sık sık ziyaret ettikleri Sivas'ta ve Erzincan'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi. BKM şirketinin yapımı olan Düğün Dernek filminin bazı sahneleri de Sivas'da çekildi.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI KİM?