Kalp Yarası konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Atv dizisi Kalp Yarası konusu ve oyuncu kadrosu!

ATV ekranlarının henüz yayın hayatının başlarında olan dizisi Kalp Yarası televizyon izleyicileri tarafından ilgiyle araştırılıyor. Yaz dizilerini yakından takip edenler "Kalp Yarası dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?" şeklindeki sorularına özellikle dizinin yayın gününde yanıt arıyor. Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in başrollerini paylaştığı dizi bu akşam Atv ekranlarında olacak. İşte Kalp Yarası konusu oyuncuları ve tüm detaylar…

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesi yıllardır çatışma halindedir. Ferit ve Ayşe'nin aşkı, bu iki ailenin gündemine bomba gibi düşer. Sancakzade ailesinin veliahtı Ferit, ailesinin isteği nedeniyle Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlenmek üzereyken ihanetle sarsılır. Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde görür. Bu esnada yolu Ayşe'yle kesişir ve ihtişamlı bir aşk hikayesi başlar.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çekiliyor. Çekimlerin bazı sahneleri, il genelindeki farklı mekanlarda da gerçekleşebiliyor.