Kalp Yarası nerede çekiliyor? Atv dizisi Kalp Yarası nerede ve hangi şehirde çekiliyor?

Atv ekranlarında yaz dizisi olarak izleyenlerin karşısına çıkan Kalp Yarası dizisi çekildiği yer ile özellikle yayın günlerinde araştırma konusu haline geliyor. Gelen bilgiye göre dizinin sahnelerinin geneli Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'da çekilirken, bazı sahnelerin çekimi Hatay'daki farklı mekanlarda gerçekleştiriliyor. Yapımın izleyenleri bu kapsamda çekim yerlerini merak ederek "Kalp Yarası nerede çekiliyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

KALP YARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin reyting rekorları kırmaya aday yaz dizisi Kalp Yarası, 28 Haziran Pazartesi yayın hayatına başladı. Dün akşam saat 20:00'de ilk bölümüyle ekranlara gelan Kalp Yarası, her Pazartesi ATV ekranlarında!

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Sancakzade ailesinin veliahtı ve gözbebeği Ferit, ailesinin isteğiyle Velioğlu ailesinin kızı Hande'yle evlenmeye hazırlanır. Düğün hazırlığı sırasında Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde gören Ferit ihanetle sarsılır. İhanetin intikamını almak üzere Ayşe'yle bir plan yapar. Ancak işler planladığı gibi gitmez ve bir aşk hikayesi doğar.

KALP YARASI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizi, Salkım Hanımın Taneleri, Çemberimde Gül Oya, Kurşun Yarası gibi yapımların imzasını taşıyan Tomris Giritlioğlu tarafından kaleme alındı. Dizinin, Selim İleri'nin aynı adı taşıyan romanıyla bir ilgisi yoktur.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha