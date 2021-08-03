Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor! 2021 Masterchef yarışmacıları kimler, ana kadroya kimler seçildi?





MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef final turu yaratıcılık oyuna katılan 6 yarışmacıdan ısırgan otu ana ürünüyle en şaşırtıcı - yaratıcı tabağı hazırlamak için zamanla yarıştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılan yemekler arasından en başarılı olan ürünü hazırlayan isim Milhan oldu ve MasterChef 2021'in 2. ana kadro yarışmacısı olmaya, ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip oldu. Bugünkü final turunda son 3'e kalan isimler ise şöyle oldu,