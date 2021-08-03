Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor! 2021 Masterchef yarışmacıları kimler, ana kadroya kimler seçildi?

Masterchef ana kadro yarışmacıları bu haftaki elemelerle netlik kazanıyor. Pazar günü yayınlanan 26. Bölüm itibarıyla programda ilk turu başarıyla geçen yarışmacılar yeni oyunlarla ana kadro seçmelerine katılıyor. Bu kapsamda "2021 Masterchef yarışmacıları kimler, ana kadroya kimler seçildi?" soruları programın sıkı takipçileri tarafından gündeme taşındı. İşte Masterchef 2021 ana kadro yarışmacıları ve tüm detaylar…
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'in 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde düello oyunlarında rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar arasında ana kadroya girme mücadelesi yaşandı.
Önceki gün yapılan final turu mücadelesinde Fatma'nın ilk ana kadro yarışmacısı olmasının ardından, bugünkü bölümde İspanya lezzeti paella yemeği, final turu son 6'ya kalacak isimler için belirleyici oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin paella hazırlamaları için yarışmacılara verdiği sürenin sona ermesiyle jüri şeflerin tadım safhası başladı.
Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler, değerlendirme yaparak en başarılı 6 ismi belirleyerek yaratıcılık oyununa dahil etti. O 6 isim şöyle oldu;
MasterChef final turu yaratıcılık oyuna katılan 6 yarışmacıdan ısırgan otu ana ürünüyle en şaşırtıcı - yaratıcı tabağı hazırlamak için zamanla yarıştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılan yemekler arasından en başarılı olan ürünü hazırlayan isim Milhan oldu ve MasterChef 2021'in 2. ana kadro yarışmacısı olmaya, ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip oldu. Bugünkü final turunda son 3'e kalan isimler ise şöyle oldu,