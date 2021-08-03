MasterChef Dilara kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Dilara Başaran nereli, kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında sezonun ilk ana kadro yarışmacısı seçilen Dilara Başaran ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Dilara Başaran, 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Profesyonel aşçı olan yarışmacı 6 yıldır bu meslekle severek uğraşıyor. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih etti ancak zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.

Lisede okurken 15 yaşındayken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Mutfağa olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünmektedir.

KAYNAK: acunn.com