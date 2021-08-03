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Giriş Tarihi: 4.8.2021 00:52 Son Güncelleme: 4.8.2021 00:52

MasterChef Dilara kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Dilara Başaran nereli, kaç yaşında?

MasterChef Dilara kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Dilara Başaran nereli, kaç yaşında?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında sezonun ilk önlüğünü alan ve ana kadro yarışmacısı seçilen Dilara Başaran ile ilgili detaylar öğrenilmek istenerek MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına cevap aranıyor. Merak edilen MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye yarışmasında sezonun ilk ana kadro yarışmacısı seçilen Dilara Başaran ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Dilara Başaran, 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Profesyonel aşçı olan yarışmacı 6 yıldır bu meslekle severek uğraşıyor. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih etti ancak zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.

Lisede okurken 15 yaşındayken staj yapmaya başladı ve o yıllarda mutfağa ilgisi arttı. Mutfağa olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünmektedir.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Dilara kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Dilara Başaran nereli, kaç yaşında?
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