Masterchef son bölüm izle: Tv8 ile 3 Ağustos Masterchef 28.bölüm canlı izle!

Ekranların lezzet yarışması Masterchef son bölüm izle ekranı ile an itibariyle araştırılıyor. Dün yayınlanan son bölümde ana kadroya girmek isteyenler heyecan dolu anlara sahne oldu. İlk grupta kalan 12 yarışmacı, 3 Ağustos Salı akşamı ekrana gelecek 28. bölümde ilk etapta en iyi Tiramisu'yu yapmaya çalışacak. İşte Masterchef son bölüm izle ekranı seçeneği ile Tv8 3 Ağustos Masterchef 28.bölüm canlı izle!