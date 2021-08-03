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Giriş Tarihi: 3.8.2021 18:59

Masterchef son bölüm izle: Tv8 ile 3 Ağustos Masterchef 28.bölüm canlı izle!

Masterchef son bölüm izle: Tv8 ile 3 Ağustos Masterchef 28.bölüm canlı izle!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini üstlendiği lezzet yarışmasının son bölümünde 14 kişiden oluşan ilk gruptaki yarışmacılar, ana kadroya girmek için şeflerin verdikleri yemek tariflerini kısa sürede hazırlamaya çalıştı. Önceki gün yapılan final turu mücadelesinde Fatma'nın ilk ana kadro yarışmacısı olmasının ardından, son 6'ya kalacak isimler için belirleyici oldu. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Masterchef son bölüm izle araştırması yapıyor. İşte, Tv8 ile 3 Ağustos Masterchef 28.bölüm canlı izle ekranı ve son bölümde yaşananlar…

Ekranların lezzet yarışması Masterchef son bölüm izle ekranı ile an itibariyle araştırılıyor. Dün yayınlanan son bölümde ana kadroya girmek isteyenler heyecan dolu anlara sahne oldu. İlk grupta kalan 12 yarışmacı, 3 Ağustos Salı akşamı ekrana gelecek 28. bölümde ilk etapta en iyi Tiramisu'yu yapmaya çalışacak. İşte Masterchef son bölüm izle ekranı seçeneği ile Tv8 3 Ağustos Masterchef 28.bölüm canlı izle!

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE!

Hafta içi her gün yayın akışında görülen lezzet yarışmasının bu akşamki 3 Ağustos 2021 Tv8 yayın akışında yer alırken Masterchef son bölüm izle linki sizlerle…

https://www.tv8.com.tr/masterchef-turkiye/masterchef-turkiye-2-agustos-2021-27-bolum-108236-video.htm

MASTERCHEF 28.BÖLÜMDE NELER OLACAK? 3 AĞUSTOS 2021

Masterchef Türkiye ilk grupta kalan 12 yarışmacı, 3 Ağustos Salı akşamı ekrana gelecek 28. bölümde ilk etapta en iyi Tiramisu'yu yapmaya çalışacak. İkinci etaba geçen altı yarışmacı arasında yaratıcılık oyunu sonrasında MasterChef 2021 3. yarışmacısı belli olacak.

İLK GRUPTA YER ALAN YARIŞMACILAR

Sevgi Karataş, Nursima Toğaç, Ayşenur Kurtar, Mete Ozan Kibar, Sergen Özen, Tunahan Ak, İbrahim Cingözler, Fikret Tuğ, Fatma Polat, Dilara Başaran, Umut Can Çetinöz, Berk Vural Urun, Mert Ateş Durukan, Baturalp Aytulun, Milhan Erdem.

TV8 İLE 3 AĞUSTOS MASTERCHEF 28.BÖLÜM CANLI İZLE!

Masterchef 28. bölüm izleyiciyle buluşuyor. Tv8'de yayınlanan programın tamamının bitmesiyle birlikte 28.son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alacaktır

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Masterchef son bölüm izle: Tv8 ile 3 Ağustos Masterchef 28.bölüm canlı izle!
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