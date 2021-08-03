Masterchef son bölüm izle: Tv8 ile 3 Ağustos Masterchef 28.bölüm canlı izle!

Ekranların lezzet yarışması Masterchef son bölüm izle ekranı ile an itibariyle araştırılıyor. Dün yayınlanan son bölümde ana kadroya girmek isteyenler heyecan dolu anlara sahne oldu. İlk grupta kalan 12 yarışmacı, 3 Ağustos Salı akşamı ekrana gelecek 28. bölümde ilk etapta en iyi Tiramisu'yu yapmaya çalışacak. İşte Masterchef son bölüm izle ekranı seçeneği ile Tv8 3 Ağustos Masterchef 28.bölüm canlı izle!
Hafta içi her gün yayın akışında görülen lezzet yarışmasının bu akşamki 3 Ağustos 2021 Tv8 yayın akışında yer alırken Masterchef son bölüm izle linki sizlerle…
https://www.tv8.com.tr/masterchef-turkiye/masterchef-turkiye-2-agustos-2021-27-bolum-108236-video.htm
Masterchef Türkiye ilk grupta kalan 12 yarışmacı, 3 Ağustos Salı akşamı ekrana gelecek 28. bölümde ilk etapta en iyi Tiramisu'yu yapmaya çalışacak. İkinci etaba geçen altı yarışmacı arasında yaratıcılık oyunu sonrasında MasterChef 2021 3. yarışmacısı belli olacak.
Sevgi Karataş, Nursima Toğaç, Ayşenur Kurtar, Mete Ozan Kibar, Sergen Özen, Tunahan Ak, İbrahim Cingözler, Fikret Tuğ, Fatma Polat, Dilara Başaran, Umut Can Çetinöz, Berk Vural Urun, Mert Ateş Durukan, Baturalp Aytulun, Milhan Erdem.
Masterchef 28. bölüm izleyiciyle buluşuyor. Tv8'de yayınlanan programın tamamının bitmesiyle birlikte 28.son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alacaktır