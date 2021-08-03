Tiramisu tarifi: MasterChef Tiramisu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 yarışmasını takip edenler, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin final turu yarışmacılarından istedikleri tiramisu tatlısını en başarılı şekilde yapmak için hünerlerini sergiliyor. Yarışmada yapılan tiramisu tatlısını evde yapmak isteyen izleyiciler Tiramisu tarifine erişmek amacıyla Tiramisu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.
TİRAMİSU NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
TİRAMİSU MALZEMELERİ
- 1 adet hazır pandispanya keki
Muhallebisi için
- 2.5 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu)
- 3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu)
- 1 adet yumurta
- 200 gram labne peyniri (1 paket)
Islatmak için
- 1/2 su bardağı sıcak su
- 3'ü bir arada hazır kahve
Üzeri için
TİRAMİSU YAPILIŞI
- Öncelikle muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta çırpılarak ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir. Kaynadıktan sonra altı kapatılarak ılımaya bırakılır. 15dk kadar bekleyip ılındıktan sonra labne peyniri ilave edilip mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpılır.
- Diğer taraftan sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlanır ve hafif soğuması beklenir. Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilerek kahvenin yarısı ile ıslatılır.
- Üzerine kremanın yarısı ilave edilip kalan kahve ile üst kat da ıslatıldıktan sonra ikinci kat kapatılır. Kalan krema da dökülerek pastanın üzeri ve kenarları güzelce kapatılır. Son olarak pastanın üzerine süzgeç yardımı ile kakao serpilir. Buzdolabında birkaç saat dinlendirildikten sonra dilimlenerek servis edilir. Afiyet olsun…