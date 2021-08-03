Tiramisu tarifi: Tiramisu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 yarışmasını takip edenler, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin final turu yarışmacılarından istedikleri tiramisu tatlısını en başarılı şekilde yapmak için hünerlerini sergiliyor. Yarışmada yapılan tiramisu tatlısını evde yapmak isteyen izleyiciler Tiramisu tarifine erişmek amacıyla Tiramisu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

TİRAMİSU NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

TİRAMİSU MALZEMELERİ

1 adet hazır pandispanya keki

Muhallebisi için

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu)

3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu)

1 adet yumurta

200 gram labne peyniri (1 paket)

Islatmak için

1/2 su bardağı sıcak su

3'ü bir arada hazır kahve

Üzeri için

Kakao

TİRAMİSU YAPILIŞI