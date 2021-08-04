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Giriş Tarihi: 5.8.2021 01:57

4 yıllık bölümler hangileri? ÖSYM ile 2021 YKS Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel puanıyla alan 4 yıllık bölümler

4 yıllık bölümler hangileri? ÖSYM ile 2021 YKS Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel puanıyla alan 4 yıllık bölümler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2021) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih maratonuna hazırlanan üniversite adaylarından 4 yıllık lisans bölümlerinde eğitim almayı düşünenler 2021 YKS Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel puanıyla alan 4 yıllık bölümleri öğrenmek isteyerek “4 yıllık bölümler hangileri?” sorusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen 4 yıllık bölümler hangileri? Sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

ÖSYM tarafından 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinde eğitim görmek isteyen adaylara uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2021) sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanması sonrasında aldıkları puan ve başarı sıralarıyla tercih listesi hazırlamaya başlayanlardan 4 yıllık bölümlerde okumayı isteyenler 2021 YKS Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel puanıyla alan 4 yıllık bölümler ile ilgili bilgi edinmek isteyerek 4 yıllık bölümler hangileri? Şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.

SAYISAL, EŞİT AĞIRLIK, SÖZEL PUANIYLA ALAN 4 YILLIK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

ÖSYM tercih kılavuzu ile 2021 YKS Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel puanıyla alan 4 yıllık bölümler listesi ve diğer tüm detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak 2021 YKS puan türleriyle alım yapan tüm 4 yıllık lisans bölümlerine erişebilir ve puan - başarı sıralaması detaylarını öğrenebilirsiniz.

ÜNİVERSİTELERİN 4 YILLIK BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...



YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.



Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

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4 yıllık bölümler hangileri? ÖSYM ile 2021 YKS Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel puanıyla alan 4 yıllık bölümler
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