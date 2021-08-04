4 yıllık bölümler hangileri? ÖSYM ile 2021 YKS Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel puanıyla alan 4 yıllık bölümler

ÖSYM tarafından 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinde eğitim görmek isteyen adaylara uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2021) sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanması sonrasında aldıkları puan ve başarı sıralarıyla tercih listesi hazırlamaya başlayanlardan 4 yıllık bölümlerde okumayı isteyenler 2021 YKS Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel puanıyla alan 4 yıllık bölümler ile ilgili bilgi edinmek isteyerek 4 yıllık bölümler hangileri? Şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor.

SAYISAL, EŞİT AĞIRLIK, SÖZEL PUANIYLA ALAN 4 YILLIK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

ÖSYM tercih kılavuzu ile 2021 YKS Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel puanıyla alan 4 yıllık bölümler listesi ve diğer tüm detaylar şöyle;