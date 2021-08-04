Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu hayatı ve kariyeri

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Düzce Üniversitesi'nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi alan Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. Trabzon doğumlu isim pek çok başarıya imza atmış genç sporcular arasında yer almaktadır. Peki; Buse Naz Çakıroğlu kimdir? İşte Buse Naz Çakıroğlu hayatı ve kariyeri

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

26 Mayıs 1996 doğumlu #BuseNazÇakıroğlu, Trabzon'da dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi'nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Milli boksörümüzün boyu bir altmış dört santim ve 51 kiloda yarışıyor. Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. 2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya, 2019'da Rusya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya, Madrid'de gerçekleşen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyonluk, 2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda altın madalya kazandı.

2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Madrid'de gerçekleşen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçilen Çakıroğlu aynı zamanda Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör oldu. Tokyo 2020'de boksta kadınlar 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, adını finale yazdıran milli sporculardan biri oldu.