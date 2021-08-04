Cam Tavanlar neden final yapıyor, bitiyor mu? Cam Tavanlar dizisinden şoke eden final kararı!

Cam Tavanlar dizisi final kararıyla sevenlerini oldukça üzmüştü. 9 Haziran tarihinde ilk bölümünü yayınlayan yapım reytinglerde beklenen etkiyi bir türlü göstermedi. Hal böyle olurken iddialara göre bu nedenle yapım ekranlara veda kararı aldı. Bu noktada "Cam Tavanlar final mi yapıyor, neden bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Cam Tavanlar final kararına ilişkin detaylar…
CAM TAVANLAR DİZİSİ FİNAL YAPIYOR!
Cam Tavanlar, OJO Pictures imzalı, yönetmeliğini Fehmi Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer almaktadır. Dizi 4 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan 8. bölümü ile final yaparak sona erecektir.
BENSU SORAL VEDA ETTİ!
Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral, veda paylaşımında 'Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenim Fehmi Öztürk'e bana öğrettikleri ve kattıkları için çok teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harika. Ve Cam Tavanlar dizimizin yayınında, yapımında, kamera önünde-kamera arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Sizinle çalışmak çok ama çok eğlenceliydi! Hepinizi çok seviyorum. Her şey kötüye gidiyormuş gibi olduğunda, durup bir elma ye. Önce bir dur yani, Biz hep öyle yapıyoruz' ifadelerini kullandı.