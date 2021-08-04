Dünya Hali konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte TRT’nin yeni dizisi Dünya Hali konusu, oyuncu kadrosu!

Caner Şahin, Pelin Albay ve Ozan Çelik gibi isimleri kadrosunda barındıran Dünya Hali dizisi konusu, oyuncuları gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. Bir süredir merakla beklenen yapım ilk olarak 28 Temmuz'da seyirci karşısına çıkmıştı. Öte yandan diziseverler yapımla alakalı olarak "Dünya Hali konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Dünya Hali konusu, oyuncuları ve hakkında merak edilenler…
KONUSU NEDİR?
Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.
Caner Şahin - Sinan
Pelin Albay - Kıvılcım
Ozan Çelik - Azim
Tolga Tekin - Güven
Hakan Emre Ünal - Vural
Mert Denizmen - Yüksel
Selin Hasar - Zeynep
Ayfer Tokatlı - Fulya
Hüseyin Elmalıpınar - Halis
Mekin Sezer - Kutlucan
Adnan Başar - Talat
Naşit Özcan - Burhan
Zeki Ocak - Namık
Eray Kaman - İnan