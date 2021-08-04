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Giriş Tarihi: 4.8.2021 17:08

Dünya Hali nerede ve hangi ilçede çekiliyor? Dünya Hali dizisi çekimleri nerede yapılıyor?

Dünya Hali nerede ve hangi ilçede çekiliyor? Dünya Hali dizisi çekimleri nerede yapılıyor?

TRT1’de yayınlanmakta olan Dünya Hali dizisi çekildiği yer ile merak konusu haline geliyor. TRT1’in romantik komedi türündeki dizisi çekimlerinin yapıldığı yer izleyenlerin dikkatini çekmekte. Hal böyleyken "Dünya Hali dizisi nerede çekiliyor, çekimleri nerede yapılıyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Dünya Hali dizisinin çekildiği yer ve detaylar…

Yaz sezonunda izleyenleriyle buluşan yapım Dünya Hali, çekildiği yer ile merak ediliyor. TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin konusu ve başrollerinde yer alan isimler izleyenleri tarafından beğeniyle takip edilirken özellikle dizinin yayın gününde "Dünya Hali nerede çekiliyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Dünya Hali dizisi nerede çekiliyor, çekimleri nerede yapılıyor? İşte tüm merak edilenler…

DÜNYA HALİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların dikkat çeken yeni dizisi Dünya Hali çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI - KARAKTERLER
Caner Şahin - Sinan
Pelin Albay - Kıvılcım
Ozan Çelik - Azim
Tolga Tekin - Güven
Hakan Emre Ünal - Vural
Mert Denizmen - Yüksel
Selin Hasar - Zeynep
Ayfer Tokatlı - Fulya
Hüseyin Elmalıpınar - Halis
Mekin Sezer - Kutlucan
Adnan Başar - Talat
Naşit Özcan - Burhan
Zeki Ocak - Namık
Eray Kaman - İnan

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Dünya Hali nerede ve hangi ilçede çekiliyor? Dünya Hali dizisi çekimleri nerede yapılıyor?
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