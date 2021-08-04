Dünya Hali nerede ve hangi ilçede çekiliyor? Dünya Hali dizisi çekimleri nerede yapılıyor?

Yaz sezonunda izleyenleriyle buluşan yapım Dünya Hali, çekildiği yer ile merak ediliyor. TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin konusu ve başrollerinde yer alan isimler izleyenleri tarafından beğeniyle takip edilirken özellikle dizinin yayın gününde "Dünya Hali nerede çekiliyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Dünya Hali dizisi nerede çekiliyor, çekimleri nerede yapılıyor? İşte tüm merak edilenler…

DÜNYA HALİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların dikkat çeken yeni dizisi Dünya Hali çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI - KARAKTERLER

Caner Şahin - Sinan

Pelin Albay - Kıvılcım

Ozan Çelik - Azim

Tolga Tekin - Güven

Hakan Emre Ünal - Vural

Mert Denizmen - Yüksel

Selin Hasar - Zeynep

Ayfer Tokatlı - Fulya

Hüseyin Elmalıpınar - Halis

Mekin Sezer - Kutlucan

Adnan Başar - Talat

Naşit Özcan - Burhan

Zeki Ocak - Namık

Eray Kaman - İnan