MasterChef İbrahim kimdir? MasterChef yarışmacısı İbrahim Cingözler nereli, kaç yaşında?

MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadroya giren 4. isim olan İbrahim Cingözler ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları üzerinden araştırılıyor.

MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Adanalı olan İbrahim Cingözler 25 yaşında ve yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine MasterChef'e katılmış. Üniversiteye kadar Adana'da yaşantısını sürdürmüştür. Çok farklı mutfaklarda çalışan yarışmacı Adana'da da üç yıl boyunca çalışmıştır ve yörenin neredeyse tüm yemeklerine hakimdir.

İyi bir şef olduğunu ancak yarışma sayesinde daha iyi bir şef olabileceğine inandığını belirtmiştir. Diğer yarışmacı arkadaşlarının bol şansa ihtiyacı olduğunu ve şampiyon olmak istediğini belirtmiştir.

Yarışmaya Bodrum'un yöresel ürünleriyle hazırladığı 'Egeden' isimli yemekle katılan İbrahim eleştiriye açık olduğunu söyledi. Bodrum'da bir işletmede çalışan İbrahim, Marmaris, Türkbükü ve Torba'da gibi çok sayıda yerde çalışmıştır.

Yarışmada mutlaka başarılı olacağını ifade eden İbrahim şampiyonluk kupasını Adana'ya götüreceğini söyledi.

KAYNAK: acunn.com