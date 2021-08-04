Masterchef Sevgi Karataş kimdir? Son bölüme damga vuran MasterChef Sevgi hakkında bilgiler

MasterChef Sevgi, yarışmadaki performansı ve dikkat çeken konuşmalarıyla izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yarışmacı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, MasterChef Sevgi Karataş kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtını araştırıyor. Haberimizde, MasterChef Sevgi hakkında bilgiler, işi, ve yaşı ile ilgili bilgiler yer alıyor.
MASTERCHEF SEVGİ KİMDİR?
23 yaşında olan Sevgi Karataş MasterChef'e Tekirdağ'dan katılıyor. Aşçılık mesleğini yapan yarışmacı Tekirdağ Şarköy'de yetiştiğini söyledi.
Sevgi Karataş, üç senedir profesyonel olarak çalışıyor. Kendi yorumladığı farklı lezzetler göstermek istediğini söyleyen yarışmacı ilk elemede şeflere yaban mersini sosu ile kuzu kaplama yapmıştı.
Karataş'a Somer Şef hayır derken, Danilo ve Mehmet Şef evet oyu vermişti.
MasterChef 2021'de ana kadro seçimlerinde Sevgi ilk grupta yer alıyor. Yarışmacı henüz ana kadroya seçilemedi.