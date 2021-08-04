Henüz çocuk yaşlarda başlayan acı dolu hikayesiyle sesini Paylaş Benimle isimli televizyon programında duyuran 56 yaşındaki Mürvet Taşvur yaşı, hayatı ve eski hali gibi birçok konuda merak ediliyor. Bu noktada ise "Mürvet Taşvur kimdir, kaç yaşında?" soruları yanıt aramaya başladı. Bugün yayınlanan bölümde karanlıktan umut ışığına doğru sürüklenen 42 yıllık süreci izleyiciyle paylaşacak. İşte Paylaş Benimle konuğu Mürvet Taşvur hayat hikâyesi ve eski hali…
MÜRVET TAŞVUR KİMDİR?
Mürvet Taşvur acılarla dolu hayat hikayesini, ailesiz büyümesini, çocuk yaşta yaşadığı cinsel istismarı ve kandırılarak götürüldüğü genelevi Uzman Psikolog Gökhan Çınar'a geçtiğimiz bölümde anlatmıştı.
56 yaşında olan Mürvet Taşvur, yetimhanede büyümüş. Henüz 4 yaşındayken babasını kaybetmiş ardından ise annesi tarafından yetimhaneye bırakılmıştı. 13 yaşındayken abi dediği bir şahıs tarafından tecavüze uğradı.
Yıllar sonra genelevden kurtulmayı başaran ve hayvan sever olan Mürvet Taşvur, Doğa ve Çevre Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nde saha sorumlusu olarak görev alıyor.
Mürvet Taşvur "hayat kadını" karanlıktan aydınlığa doğru sürüklenen hayat hikâyesini Gökhan Çınar'la paylaşmaya devam ediyor.
Erken yaştan itibaren ailesiz büyümesini, kimsesizler yurdunu, henüz çocuk yaşta yurtta ve akrabalarının evinde yaşadığı cinsel istismarı, gördüğü şiddeti ve kandırılıp yaşı büyütülerek gittiği genelevi anlatıyor.