Yıllar sonra genelevden kurtulmayı başaran ve hayvan sever olan Mürvet Taşvur, Doğa ve Çevre Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nde saha sorumlusu olarak görev alıyor.

Mürvet Taşvur "hayat kadını" karanlıktan aydınlığa doğru sürüklenen hayat hikâyesini Gökhan Çınar'la paylaşmaya devam ediyor.

Erken yaştan itibaren ailesiz büyümesini, kimsesizler yurdunu, henüz çocuk yaşta yurtta ve akrabalarının evinde yaşadığı cinsel istismarı, gördüğü şiddeti ve kandırılıp yaşı büyütülerek gittiği genelevi anlatıyor.