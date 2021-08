Paylaş Benimle konuğu Yücel Kuran kimdir, kaç yaşında? İşte Yücel Kuran'ın karanlıktan umut ışığına giden hayat hikayesi!

Ailelere tavsiyelerde bulunan Kuran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim burada gençlerden önce ailelere mesajım var. 'Benim çocuğum yapmaz' demeyin. Nefis her kötülüğü yapar. Onun için 'Benim çocuğum Ayşe teyzenin oğluyla arkadaşlık yapıyor, biz Ayşe teyzeye bakıyoruz ve onlar muhafazakar, o zaman onun çocuğuyla arkadaşlık yapabilir' denmemeli. Biz çocuğa bakacağız, tamam arkadaşlık yapıyor fakat Ayşe teyzenin çocuğu ne yapıyor. Mesela bizim toplumumuzda babaya her şey söylenmez gibi yanlış bir algı var. Babalık, çocuğunun babaya derdini anlatabilmesidir."

"Onların danışmanlık yapması bizden çok daha etkili"

Bağımsız Yaşam Derneği (BAYDER) Genel Koordinatörü Regaip Bostan ise uyuşturucudan kurtulan eski madde bağımlılarının danışmanlık yapmasının etkisine işaret ederek, "Her gelen insanda yeni bir hayat görüyoruz ve kapıyı ardına kadar açıyoruz. Kapıdan gelen herkese aynı muameleyi gösteriyoruz. Zaten madde bağımlılığında temel felsefemiz ücretsiz ve ilaçsız bir program." ifadelerini kullandı.

Çaresiz kalan insanları topluma kazandırdıklarını belirten Bostan, "Her gelen arkadaşımıza sahip çıkmak adına her yatmasından içmesine giyim kuşamından her şeyini karşılamaya çalışıyoruz. Gelen madde kullanıcıları için biz 'Acaba bu arkadaşımız burada bir eğitmen olabilir mi?' diye de bakıyoruz. Çünkü burada mektepli ve alaylı olmak üzere iki tarzlı kadromuz var. Alaylı, sokakta yaşamış dibi görmüş artık ölümün eşiğinden belki de 10 kere dönmüş kişileri buraya kazandırmaya çalışıyoruz. Onların burada danışmanlık yapması bizlerden çok daha etkili oluyor çünkü işin içinden gelmiş her şeyi daha iyi anlayabiliyor." dedi.

Bugüne kadar birçok madde bağımlısı olanlara ve onların ailelerine destek verdiklerini aktaran Bostan, 5 sene içerisinde bin 500'e yakın kişiyle ilgilendiklerini aktardı. Bostan, "Kimisi sadece bir saatlik danışmanlık hizmeti aldı, kimisi 3 aylık yatılı olarak kaldı. Kimisi haftalık programlara katılmıştır. Ama yüzlerce arkadaşımız buradan destek aldı, evlenip askere gönderdiklerimiz oluyor. Her bir arkadaşımızın programı bittiğinde pasta kesip kutlama yapıyoruz. Daha sonra iş bulmaları için de yardımcı oluyoruz." açıklamasında bulundu.