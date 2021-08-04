Su böreği tarifi: MasterChef su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Su böreği tarifi merak konusu oluyor. MasterChef final turunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmacılardan istenen su böreğini kendileri de evde yapmak isteyen izleyiciler Su böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SU BÖREĞİ MALZEMELERİ

700 gram un

7 adet yumurta

2 tatlı kaşığı tuz

1 çorba kaşığı süt

1 çay bardağı sıvıyağ + 1 çorba kaşığı sıvıyağ

250 gram tereyağı

Tuz

İçine:

400 gram beyaz peynir

1 demet maydanoz

SU BÖREĞİ YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvıyağ hariç, hamur malzemesini yoğurun. Üzerine nemli bez örtün ve 30 dakika dinlendirin. 10 parçaya bölün. Oklavayla ince yufkalar açın. Yufkaları açarken un veya nişasta kullanırsanız çok daha kolay incelir. Büyük bir tencereye bol su koyup, iki çorba kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı sıvıyağ ile suyu kaynatın. 250 gram tereyağını eritin, 1 çay bardağı sıvıyağ ile karıştırın. İç malzeme için peyniri rendeleyin, ince kıyılmış maydanozla karıştırın. Tercihen yuvarlak olan fırın tepsinizi yağlayın, en alt kata kuru bir yufka serin. Üzerine 3 çorba kaşığı yağ gezdirin. Sonra 4 yufka alıp her biri için şu işlemi tekrarlayın: Kaynayan suya yufkayı katlanmayacak şekilde dikkatlice koyun. Aşağı yukarı 1 dakika, yufka kaynayan suyun üzerinde balonlaşana kadar haşlayın. Süzgeçle alıp soğuk suya atın. Suyunu süzdürmek için kuru bir bezin üzerine koyun. Suyunu süzer süzmez, üzerine üç çorba kaşığı yağ koyarak tepsiye yerleştirin. Bu aşamada beş yufkayı yerleştirmiş olmalısınız. Beşinci katın üzerine iç malzemesini koyduktan sonra üzerine bir kuru yufka koyun ve yağlayın. Yukarıdaki haşlama ve yağlama işlemini kalan 4 yufkanın üçü için tekrar ederek kuru katın üzerine yerleştirin. En üste tekrar kuru bir yufka koyun ve kalan yağı üzerine sürün. Pişmeye bırakın.

SU BÖREĞİ PÜF NOKTASI

Pişirme Metotları: Ev fırınında pişirme: Fırınınızı 200 derecede ısıtın. Fırının en alt kısmına tepsinizi oturtun. Altı piştiğinde ikinci bir tepsiyle böreği ters yüz edin ve diğer tarafı pişirin. Ocakta pişirme: Ocağınızın dört gözünü kısık ateşte açın. Yavaş yavaş çevirerek pişirin. Ters yüz edip diğer tarafı pişirin. Mangalda pişirme: Kor ateşte alt üst pişirin.