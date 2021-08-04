Yüzüklerin Efendisi dizisi yayın tarihi belli oldu! Yüzüklerin Efendisi ne zaman başlayacak?

Sinema tarihinin unutulmaz serileri arasında olan Yüzüklerin Efendisi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarına geliyor. Amazon tarafından yapımı üstlenilecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Bu noktada, Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman başlıyor konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni Zelanda'da çekimleri yapılan dizi, paylaşılan duyuruya göre 2 Eylül 2022 tarihinde ekranlarda olacak.

J.R.R. Tolkien'in 'Yüzüklerin Kardeşliği' hikayesiyle başlayan üçlemenin dizi serisinin yakın zamanda görücüye çıkacağı belirtildi. Amazon yetkilileri Yüzüklerin Efendisi'nin farklı yönlerini ve hikayelerini merceğe alacağını duyurdu.