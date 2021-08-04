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Haberler Medya Haberleri Yüzüklerin Efendisi dizisi yayın tarihi belli oldu! Yüzüklerin Efendisi ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 4.8.2021 09:30 Son Güncelleme: 4.8.2021 09:31

Yüzüklerin Efendisi dizisi yayın tarihi belli oldu! Yüzüklerin Efendisi ne zaman başlayacak?

Yüzüklerin Efendisi dizisi yayın tarihi belli oldu! Yüzüklerin Efendisi ne zaman başlayacak?

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi bulunan Yüzüklerin Efendisi filmi, bu kez dizi olarak ekranlara geliyor. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan; ancak yayın tarihi ve kadrosu duyurulmayan diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

Sinema tarihinin unutulmaz serileri arasında olan Yüzüklerin Efendisi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarına geliyor. Amazon tarafından yapımı üstlenilecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Bu noktada, Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman başlıyor konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni Zelanda'da çekimleri yapılan dizi, paylaşılan duyuruya göre 2 Eylül 2022 tarihinde ekranlarda olacak.

J.R.R. Tolkien'in 'Yüzüklerin Kardeşliği' hikayesiyle başlayan üçlemenin dizi serisinin yakın zamanda görücüye çıkacağı belirtildi. Amazon yetkilileri Yüzüklerin Efendisi'nin farklı yönlerini ve hikayelerini merceğe alacağını duyurdu.

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Yüzüklerin Efendisi dizisi yayın tarihi belli oldu! Yüzüklerin Efendisi ne zaman başlayacak?
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