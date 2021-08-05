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Giriş Tarihi: 5.8.2021 22:47 Son Güncelleme: 5.8.2021 22:47

Basmati Pilav tarifi: Basmati Pilav nasıl yapılır?

Basmati Pilav tarifi: Basmati Pilav nasıl yapılır?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında final turu mücadelesi sürüyor. Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından bugünkü mücadelede Basmati Pilav yapılması istendi. Ekranlarda yapılışını izleyen ve evde yapmak isteyenler Basmati Pilav ile ilgili olarak Basmati Pilav nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Basmati Pilav nasıl yapılır? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Basmati Pilav tarifi MasterChef 2021 son bölümde final turunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Basmati Pilav yemeği yapılması istendi. Evde bu yemeği hazırlamak isteyen izleyiciler ise Basmati Pilav nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı.

BASMATİ PİLAV NASIL YAPILIR?

BASMATİ PİLAV MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı dolusu basmati pirinç
  • 2 su bardağı dolusu kaynar su
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Yeteri kadar tuz

BASMATİ PİLAVI NASIL YAPILIR?

  1. Basmati pilavı hazırlığımıza ilk olarak 1 su bardağı basmati pirincini uygun bir kabın içene alarak üzerine ılık su ekleyerek yarım saat kadar bekleterek başlayalım. Ardından verilen sürenin sonunda ıslatılan pirincin ıslama suyunu döktükten sonra bol suda birkaç su yıkayarak suyunu süzdürmek için süzgecin içine alarak pirinçleri hazır hale getirelim. Bu arada da 2 su bardağı kaynar suyumuzu hazır hale getirelim. Tüm hazırlıklarımız tamamlandıktan sonra pilav tenceremizi ocağa alarak içine 1 çorba kaşığı tereyağı ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ederek yağın eriyerek ısınmasını sağlayalım.
  2. Daha sonra ısınan yağın üzerine önceden yıkayarak süzdürdüğümüz basmati pirinçleri ilave edim ve bir tahta kaşık yardımıyla kısık ateşte yaklaşık olarak 4-5 dakika kadar pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavuralım. Ardından kavrulmakta olan pirinçlerin üzerine 2 su bardağı dolusu kaynar su ve yeteri kadar tuz ilave edip karıştırarak ocağımızı yüksek ısıya getirerek pilavımızı 1-2 dakika kadar kaynatalım.
  3. 1-2 dakika yüksek ateşte kaynayan pilavımızın üzerine kapağını kapatarak ocağımızı kısık ateşe getirerek saatimize bakalım ve tam olarak 14 dakika sonra ocağımızın altını kapatalım. Pilavımızın kapağını açmadan yaklaşık olarak 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra tencerenin kapağını açarak pilavımızı karıştırarak alt üst ederek sıcak sıcak servis yapalım. Afiyet olsun...

KAYNAK: acunn.com

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Basmati Pilav tarifi: Basmati Pilav nasıl yapılır?
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