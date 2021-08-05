Gol Kralı ne zaman, kaç yılında çekildi? Gol Kralı oyuncuları kimler?

Başrollerinde usta oyuncu Kemal Sunal'ın bulunduğu yapım Gol Kralı konusu ve oyuncuları ile bu akşamın araştırılan konuları arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarında yer alacak olan efsane yapımda Sait Sarıoğlu'nun futbol meraklısı olan Sevim Ferferik'e ilk görüşte aşık olması ile başlar. Sıradışı hikayesi ve macera dolu sahneleri ile izleyicileri her izlediklerine kahkaha tufanına sürükleyen Yeşilçam filminde birbiririnden ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, komedi yüklü efsane yapım Gol Kralı oyuncuları kimler, konusu nedir? Gol Kralı filmi oyuncu kadrosunda kimler var, kaç yılında çekildi? İşte konuya dair tüm detaylar…

GOL KRALI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal, Suna Yıldızoğlu, Suzan Avcı, Gülnur Akay, Reha Yurdakul, Hüseyin Kutman, Mürüvvet Sim, Gölge Başar, Mete Sezer, Yavuz Şimşek, Ajlan Aktuğ, Muadelet Tibet, Zeki Sezer, Yadigar Ejder, Sıdıka Duruer, Sevinç Sunan, Kürşat Alnıaçık, Murat Özlük, Kemal Ülker, Metin Alparslan, İbrahim Sesigüzel, Veli Kurtulmuş, Emre Emin Aravi, Sabahat İzgü, Handan Adalı, Cem Molvan, Muzaffer Turan, Saadettin Erbil, Ayşin Atav, Erhan Yazıcıoğlu, Levent Dönmez, Nevin Akkaya.

GOL KRALI KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

1980 yılında çekilmiştir.

GOL KRALI KONUSU NEDİR?

Taşralı saf ve temiz yürekli genç Sait Sarıoğlu, sokakta gezdiği sırada ansızın hayatının aşkını görür. Taşralı genç futbol hastası bir kız olan Sevim Ferferik'e aşık olmuştur. Sevim ve ailesi de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol girer. Sait, bu süre içinde futbolcu olmaya karar verir. Sevim'in gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Gözlerindeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar ve bu uğurda gol kralı seçilir.