Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor? İşte Star Tv dizisi Kazara Aşk’ın çekildiği yer ve detaylar!

Haziran ayında yayın hayatına başlayan Kazara Aşk dizisi çekildiği yer ile merak konusu haline geliyor. Romantik komedi türündeki yapım yaz sezonu ile ekranlarda boy gösteren diziler arasında yer almaktaydı. Hal böyleyken "Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor. İşte Kazara Aşk dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

KAZARA AŞK KONUSU NE?

İki gencin kaza sonucu tanıştıktan sonra hayatları birden değişir. İşin içine ailelerde karışınca hem aşk hem de komedi karışır. Aile komedisi baskın olan dizinin çekimlerine ise başlanıldığı ortaya çıktı.

KAZARA AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

İki farklı kültürden gelen gençlerin aşk hikayesini konu edinen Kazara Aşk'ın çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve mahallerinde yapılıyor. Ancak ilk bölümün bazı sahneleri Sinop'un Ayancık ilçesinde çekildi. Romantik komedi türündeki dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un Asya Yakası'nda yer alan Beykoz ilçesinde gerçekleştiriliyor. Zaman zaman eski Beykoz Kundura Fabrikası'nda da çekimler yapılıyor.

KAZARA AŞK OYUNCU KADROSU

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.