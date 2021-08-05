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Giriş Tarihi: 5.8.2021 13:55

Kazara Aşk konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor? Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları!

Kazara Aşk konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor? Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları!

Kazara Aşk dizisi oyuncuları ve konusuyla yayın gününde izleyenlerinin gündeme geliyor. Başrollerinde ünlü isimlerin yer aldığı yapımın seyircileri bu konuyla ilgili olarak "Kazara Aşk oyuncuları kimler, konusu nedir?" sorularına da yanıt aramaya başladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız ile Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir gencin kaderlerinin kesiştiği hikâyeyi konu edinen yapım merakla bekleniyor. İşte Star Tv'nin yeni dizisi Kazara Aşk konusu ve oyuncuları…

Yaz sezonu dizileri arasında yerini alan Kazara Aşk oyuncuları ve konusu gibi detaylar araştırma konusu haline geldi. Koliba film imzalı dizinin bu akşamki bölümünü izleyen diziseverler bu kapsamda "Kazara Aşk oyuncuları kimler, konusu nedir?" gibi konularda araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bir kazanın sonucunda tanışan çiftin aşkını konu edinen yapım, yaz sezonunda izleyenlerinin karşısına çıkacak yapımlar arasında olacak. Buna göre; Kazara Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star Tv'nin yeni dizisi hakkında merak edilenler…

KAZARA AŞK KONUSU NE?

İki gencin kaza sonucu tanıştıktan sonra hayatları birden değişir. İşin içine ailelerde karışınca hem aşk hem de komedi karışır. Aile komedisi baskın olan dizinin çekimlerine ise başlanıldığı ortaya çıktı.

KAZARA AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

İki farklı kültürden gelen gençlerin aşk hikayesini konu edinen Kazara Aşk'ın çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve mahallerinde yapılıyor. Ancak ilk bölümün bazı sahneleri Sinop'un Ayancık ilçesinde çekildi. Romantik komedi türündeki dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un Asya Yakası'nda yer alan Beykoz ilçesinde gerçekleştiriliyor. Zaman zaman eski Beykoz Kundura Fabrikası'nda da çekimler yapılıyor.

KAZARA AŞK OYUNCU KADROSU

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde; Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor.Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

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Kazara Aşk konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor? Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları!
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