Kazara Aşk yeni bölüm izle! Kazara Aşk 6.son bölüm izle Star TV’de! Sır ortaya çıkacak mı?

KAZARA AŞK YENİ BÖLÜM İZLE!

Kazara Aşk yeni bölüm izleyiciyle buluşurken detaylar şöyle;

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KAZARA AŞK 6.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kenan'ın kendisini aldattığından artık tamamen emin olan Şimal, sırf onun canını yakmak için Civan ile evlilik oyununu sürdürmeye karar vermiştir. Bu durum en çok Civan'ın işine yarıyordur. Her şeyi açıklayacaklarını sanıp yine hevesi kursağında kalan Nazlı'yı yatıştırmayı başardıktan sonra asıl hedefine yönelir. Şirketin başına geçmek için Tahsin'e bir torun vermesi gerekiyordur. Tabii bu başarmak için de Şimal'i kendine aşık etmesi…

Kadınlar üzerindeki cazibesine çok güvenen Civan her zamanki taktikleriyle Şimal'i etkilemeye çalışır. Ancak o çok güvendiği cazibesi Şimal'e işlemez. Üstelik Nazlı'nın gizli hamlesiyle Şimal'in nikahlarının sahte olduğunu öğrenmesine de ramak kalır. Civan ilk tehlikeyi atlatmayı başarsa da Şimal'in içine bir şüphe düşmüştür. Ve nikahları ile ilgili araştırmaya koyulur. Elbette Civan da öğrenmesini engellemek için türlü dolaplar çevirmekten geri kalmaz.