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Giriş Tarihi: 5.8.2021 17:09 Son Güncelleme: 5.8.2021 17:09

Kral Olacak Çocuk konusu ne? Kral Oacak Çocuk filmi oyuncuları kimler?

Kral Olacak Çocuk konusu ne? Kral Oacak Çocuk filmi oyuncuları kimler?

Joe Cornish’in yönetmen koltuğunda oturduğu Kral Olacak Çocuk filmi bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. İngiltere’de yaşayan 12 yaşında bir çocuğun hikayesini konu edinen filmin başrolünü genç oyuncu Louis Serkis üstleniyor. İşte Kral Olacak Çocuk filmi konusu ve oyuncuları…

Fantastik türünde eğlenceli bir film olan Kral Olacak Çocuk, bu akşam ekrana gelecek. Genel olarak çocuklara hitap eden Kral Olacak Çocuk, aile ile izlenebilecek filmler kategorisinde. Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu ise Joe Cornish üstleniyor. İşte başarılı filmin konusu ve oyuncuları…

KRAL OLACAK ÇOCUK FİLMİ KONUSU

İngiltere'de yaşayan Alex 12 yaşında küçük bir çocuktur. Arkadaşları olsa da okulun en havalı çocuğu olmaktan çok uzaktadır ve okuldaki kabadayılarla her gün uğraşmak zorundadır. Ancak bu sıradan hayatında çok büyük gördüğü günlük sorunları, muhteşem bir keşif yapmasıyla birlikte ufacık kalır. Alex şans eseri, tarihteki en büyülü objelerden biri olan efsanevi kılıç Excalibur'u bulur. Artık tarihteki en güçlü savaş aleti İngiltere'nin en güçten yoksun çocuğunun elleri arasındadır. Asıl macera, Alex'in kötü niyetli Ortaçağ büyücüsü Morgana'yı öğrenmesi ile başlayacaktır. Güçlü büyücü Merlin'in de dahil olduğu bu macerada Alex ve en yakın arkadaş grubu, Morgana'nın dünyayı dize getirme planına engel olmak zorundadır. Artık dünyanın ve bilinen tarihin kaderi 4 küçük çocuğun ellerindedir...

KRAL OLACAK ÇOCUK OYUNCULARI

Başrolünü genç oyuncu Louis Serkis'in üstlendiği filmde Dean Chaumoo, Tom Taylor, Rhianna Doris, Angus Imrie, Sir Patrick Stewart ve Rebecca Ferguson yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu ise Joe Cornish üstleniyor.

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Kral Olacak Çocuk konusu ne? Kral Oacak Çocuk filmi oyuncuları kimler?
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