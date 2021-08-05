MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef’te 5. önlüğü kim aldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 kanalında uzun yıllardır yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında final turu mücadelesinin sonlarına yaklaşılıyor. Yarışmada Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Tayland usulü körili ördek yemeği yarışmacılar tarafından yapılarak en başarılı olanları ana kadro için 2. oyunda mücadele etti. 2. turda barbunya ana malzemesiyle en başarılı yaratıcı yemeğe imza atan isim MasterChef 2021 5. Ana kadro yarışmacısı oldu ve önlüğü giymeye hak kazandı. Bu bilgiler ışığından MasterChef son bölüm özet detaylarını öğrenmek isteyenler "MasterChef ana kadroya kim girdi, 5. önlüğü kim aldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
TV8 ile MasterChef 2021 ana kadro 5. yarışmacısı ve diğer tüm son dakika bilgileri şöyle;
MasterChef 2021 son bölümde, önceki günlerde yapılan 4 ana kadro yarışması sonrasında bugün ana kadronun 5. yarışmacısı yapılan 2 oyun sonunda belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde yapılan ilk oyunda Tayland usulü köri soslu ördek yemeği 5 yarışmacı için kritik öneme sahip oldu.
Tayland usulü köri soslu ördek yemeği için Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen sürenin sona ermesiyle yarışmacılar tarafından hazırlanan ürünler jüri şefler tarafından tek tek tadılarak değerlendirildi.
Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından değerlendirmesi yapılan yemeklerin içerisinden en başarılı 5 yarışmacı seçilerek 2. tura çıkmaya hak kazandı. 2. turda ise barbunya ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi.
Yarışmanın kritik öneme sahip 2. oyununda 5 yarışmacı barbunya ile en başarılı yaratıcılık yemeğine imza atmak için tüm hünerlerini gösterdi. Yapılan ürünleri tek tek tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler en başarılı tabağın ait olduğunu söyledi ve MasterChef 2021 5. Ana kadro yarışmacısı olarak önlüğün sahibi oldu.
Fatma
Milhan
Dilara
İbrahim