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Giriş Tarihi: 6.8.2021 00:22 Son Güncelleme: 6.8.2021 00:22

MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef’te 5. önlüğü kim aldı?

MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef’te 5. önlüğü kim aldı?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümü kritik final turunun 5.sine sahne oldu. Acun Ilıcalı yapımcılığında, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ekranlara gelen yarışmada Tayland usulü körili ördek yemeğini en başarılı yapan 5 isim final turu 2. oyununda mücadele etmeye hak kazanarak ana kadro için tezgah başında kozlarını paylaştı. 2. Oyunda Barbunya ana malzemesiyle en yaratıcı tabağı hazırlayarak Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisini kazanan isim MasterChef ana kadrosu 5. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Yarışmayı takip edenler ise detayları öğrenmek isteyerek MasterChef ana kadroya kim girdi, 5. önlüğü kim aldı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak edilen MasterChef ana kadroya kim girdi, 5. önlüğü kim aldı? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 kanalında uzun yıllardır yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında final turu mücadelesinin sonlarına yaklaşılıyor. Yarışmada Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Tayland usulü körili ördek yemeği yarışmacılar tarafından yapılarak en başarılı olanları ana kadro için 2. oyunda mücadele etti. 2. turda barbunya ana malzemesiyle en başarılı yaratıcı yemeğe imza atan isim MasterChef 2021 5. Ana kadro yarışmacısı oldu ve önlüğü giymeye hak kazandı. Bu bilgiler ışığından MasterChef son bölüm özet detaylarını öğrenmek isteyenler "MasterChef ana kadroya kim girdi, 5. önlüğü kim aldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, 5. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ile MasterChef 2021 ana kadro 5. yarışmacısı ve diğer tüm son dakika bilgileri şöyle;



MasterChef 2021 son bölümde, önceki günlerde yapılan 4 ana kadro yarışması sonrasında bugün ana kadronun 5. yarışmacısı yapılan 2 oyun sonunda belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde yapılan ilk oyunda Tayland usulü köri soslu ördek yemeği 5 yarışmacı için kritik öneme sahip oldu.



Tayland usulü köri soslu ördek yemeği için Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen sürenin sona ermesiyle yarışmacılar tarafından hazırlanan ürünler jüri şefler tarafından tek tek tadılarak değerlendirildi.



Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından değerlendirmesi yapılan yemeklerin içerisinden en başarılı 5 yarışmacı seçilerek 2. tura çıkmaya hak kazandı. 2. turda ise barbunya ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi.



MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ - ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Yarışmanın kritik öneme sahip 2. oyununda 5 yarışmacı barbunya ile en başarılı yaratıcılık yemeğine imza atmak için tüm hünerlerini gösterdi. Yapılan ürünleri tek tek tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler en başarılı tabağın ait olduğunu söyledi ve MasterChef 2021 5. Ana kadro yarışmacısı olarak önlüğün sahibi oldu.



MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUN KİMLER VAR?

Fatma
Milhan
Dilara
İbrahim

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MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef’te 5. önlüğü kim aldı?
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