MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef’te 5. önlüğü kim aldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 kanalında uzun yıllardır yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında final turu mücadelesinin sonlarına yaklaşılıyor. Yarışmada Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Tayland usulü körili ördek yemeği yarışmacılar tarafından yapılarak en başarılı olanları ana kadro için 2. oyunda mücadele etti. 2. turda barbunya ana malzemesiyle en başarılı yaratıcı yemeğe imza atan isim MasterChef 2021 5. Ana kadro yarışmacısı oldu ve önlüğü giymeye hak kazandı. Bu bilgiler ışığından MasterChef son bölüm özet detaylarını öğrenmek isteyenler "MasterChef ana kadroya kim girdi, 5. önlüğü kim aldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, 5. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ile MasterChef 2021 ana kadro 5. yarışmacısı ve diğer tüm son dakika bilgileri şöyle;