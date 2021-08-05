MasterChef Tunahan kimdir? MasterChef yarışmacısı Tunahan Ak nereli, kaç yaşında?

MasterChef 2021 yarışmasında ana kadro yarışmacısı seçilen Tunahan Ak ile ilgili bilgiler öğrenilmek istenerek MasterChef Tunahan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor.

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

KAYNAK: acunn.com