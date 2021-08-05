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Giriş Tarihi: 6.8.2021 00:21 Son Güncelleme: 6.8.2021 00:21

MasterChef Tunahan kimdir? MasterChef yarışmacısı Tunahan Ak nereli, kaç yaşında?

MasterChef Tunahan kimdir? MasterChef yarışmacısı Tunahan Ak nereli, kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021’de 5. ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanan Tunahan Ak ile ilgili detaylar merak konusu olarak, MasterChef Tunahan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor. İzleyenler tarafında merak edilen MasterChef Tunahan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 yarışmasında ana kadro yarışmacısı seçilen Tunahan Ak ile ilgili bilgiler öğrenilmek istenerek MasterChef Tunahan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor.

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Tunahan kimdir? MasterChef yarışmacısı Tunahan Ak nereli, kaç yaşında?
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