Şarkı dinlemek özellikle gençlerin arasında oldukça yaygındır. Şarkı dinlemek isteyen insanlar dinledikleri şarkıları ücretsiz ve internet gerektirmeyen yollarını aramaktadır. Bunun sebebi ise istedikleri her an ve her yerde şarkı dinleyebilmektir. Fakat Youtube üzerinden dinlenilen şarkılar Mp3 dönüştürücü ile indirilmeden dinleniyor ise dinlenilmek istenilen şarkılar yalnızca internete bağlı bir şekilde dinlenebilmektedir. Eğer Youtube Mp3 dönüştürücü ile şarkınızı indirir ve bu şekilde dinlerseniz internete bağlı olmadığınız zamanlarda indirmiş olduğunuz şarkıları rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Peki ya Mp3 dönüştürücü nasıl kullanılır? Detayları sizin için bu yazımızda derledik.

YOUTUBE MP3 DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Youtube'da bir videoda sadece ses dinlemek isteyen video görmek istemeyen kullanıcılar bulunabilir ya da beğendikleri videoların seslerini internetin bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda dinlemek isteyen kullanıcılar bulunabilir. Bu kullanıcıların yapması gereken şey ise indirmek istedikleri videoları Mp3 dönüştürücü yardımı ile indirmek istedikleri cihaza indirmeleridir. Youtube videolarını Mp3 haline getirmek için gereken tek şey ise Youtube Mp3 dönüştürücüdür. Dönüştürücüye eklenen link ile dönüştürücü videoyu sadece ses dosyası halinde indirebilmektedir. Youtube videolarını Mp3 formatına dönüştürebilen pek çok uygulama ve web sitesi bulunmaktadır. Bu web sitelerine kullandığınız arama motorundan 'Youtube Mp3 dönüştürücü' anahtar kelimelerini aratarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu web siteleri ya da uygulamalar genellikle şu şekilde çalışmaktadır:

Öncelikle Youtube girilir ve Mp3 olarak indirilmek istenilen videonun bağlantısı kopyalanır.

Daha sonra kullanılmak istenilen Youtube Mp3 dönüştürücüye girilir.

Girilen sitede ilgili alana kopyalanmış olan bağlantı yapıştırılır.

Dönüştür butonuna basılır.

Bu sayede kullanmış olduğunuz cihaza indirmek istediğiniz Youtube videosu Mp3 formatında inmiş olur.

YOUTUBE MP3 İNDİRME UYGULAMASI

YouTube MP3 indirme işlemleri masaüstü bilgisayarınızda olduğu gibi telefondan da bu işlemi yapmanız mümkün. Bunun için internet tarayıcınızdan arama motoruna "YouTube MP3" şeklinde yazarak karşınıza çıkan web siteleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca uygulama mağazalarında yer alan güvenilir, iyi yorum almış uygulamaları tercih edebilirsiniz.