Gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tokyo Olimpiyatlarındaki Buse Naz Çakıroğlu’nun hayatı!

Buse Naz Çakıroğlu Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bugün altın madalya için ringe çıkıyor. Yarı finalde Taylandlı rakibini geçen Çakıroğlu, gümüş madalyayı garantileyerek finale çıkmaya hak kazanmıştı. Bu kapsamda "Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları gündeme taşındı. Final maçını nefeslerini tutmuş şekilde izleyen vatandaşlar ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden ve başarısıyla adından söz ettiren genç isme dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar..