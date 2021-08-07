Gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tokyo Olimpiyatlarındaki Buse Naz Çakıroğlu’nun hayatı!

Buse Naz Çakıroğlu Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bugün altın madalya için ringe çıkıyor. Yarı finalde Taylandlı rakibini geçen Çakıroğlu, gümüş madalyayı garantileyerek finale çıkmaya hak kazanmıştı. Bu kapsamda "Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları gündeme taşındı. Final maçını nefeslerini tutmuş şekilde izleyen vatandaşlar ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden ve başarısıyla adından söz ettiren genç isme dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar..
26 Mayıs 1996 doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Trabzon'da dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi'nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu'nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor.
Buse Naz Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.
Buse Naz Çakıroğlu 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda final maçına çıktı ve 2. olarak ülkemize gümüş madalyayı kazandıran isim oldu.
Buse Naz'ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te yapılacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu "Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim"