Çatışma filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çatışma filmi nerede çekildi soruları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Bu akşam yayınlanacak olan Çatışma filmi, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Çatışma filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çatışma filmi nerede çekildi?
Frank Grillo ve Bruce Willis'in başrollerini paylaştığı Reprisal, çalıştığı bankada yakın arkadaşının ölümüyle sonuçlanan bir soygun sonrası tüm bunlardan sorumlu olan suçlunun peşine düşen Jacob ve ona bu yolda yardım eden eski polis James'in mücadelesini anlatıyor.
Nelly Karim
Hani Adel
El Sebaii Mohamed
Ahmed Abdelhamid
Hefny
Bruce Willis
Frank Grillo
Johnathon Schaech
Olivia Culpo
Natali Yura