Çatışma filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çatışma filmi nerede çekildi soruları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Bu akşam yayınlanacak olan Çatışma filmi, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Çatışma filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çatışma filmi nerede çekildi?

ÇATIŞMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Frank Grillo ve Bruce Willis'in başrollerini paylaştığı Reprisal, çalıştığı bankada yakın arkadaşının ölümüyle sonuçlanan bir soygun sonrası tüm bunlardan sorumlu olan suçlunun peşine düşen Jacob ve ona bu yolda yardım eden eski polis James'in mücadelesini anlatıyor.

ÇATIŞMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nelly Karim

Hani Adel

El Sebaii Mohamed

Ahmed Abdelhamid

Hefny

Bruce Willis

Frank Grillo

Johnathon Schaech

Olivia Culpo

Natali Yura