Elmalı Kurabiye Tarifi: Elmalı Kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmacılardan istenen Elmalı Kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranarak Elmalı Kurabiye Tarifi öğrenilmeye çalışılıyor

ELMALI KURABİYE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ELMALI KURABİYE MALZEMELER

3 su bardağı un

250 gr oda ısısında tereyağı veya margarin

1 yemek kaşığı yoğurt

1 şeker kaşığı kabartma tozu

1 limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

1 kahve fincanı pudra şekeri



İç malzemesi

3 elma orta boy elma rendesi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 küçük boy çay bardağı şeker

1 avuç dövülmüş ceviz (isteğe bağlı )

ELMALI KURABİYE HAZIRLANIŞI