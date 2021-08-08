Elmalı Kurabiye Tarifi: Elmalı Kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmacılardan istenen Elmalı Kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranarak Elmalı Kurabiye Tarifi öğrenilmeye çalışılıyor
ELMALI KURABİYE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
ELMALI KURABİYE MALZEMELER
- 3 su bardağı un
- 250 gr oda ısısında tereyağı veya margarin
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 şeker kaşığı kabartma tozu
- 1 limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
- 1 kahve fincanı pudra şekeri
-
İç malzemesi
- 3 elma orta boy elma rendesi
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 küçük boy çay bardağı şeker
- 1 avuç dövülmüş ceviz (isteğe bağlı )
ELMALI KURABİYE HAZIRLANIŞI
- Rendelenen elma, tarçın ve şeker küçük bir tencereye alınıp orta ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirilir ve soğumaya bırakılır. Soğuyunca istenirse ceviz de konulur. Ayrı bir yoğurma kabında hamur malzemeleri yavaş un ilavesiyle birlikte ele yapışmayacak yumuşak bir kıvamda yoğrulur.
- Hamur 5 bezeye ayrılır. Her beze altı üstü unlanarak tatlı tabağı büyüklüğünde, yarım cm kalınlığında olacak şekilde açılır. Önce dörde, her bir parça da 2 ye bölünür. (Yani toplam 8 üçgen çıkacak).
- Geniş kısımlarına soğuyan elma harcından 1 tatlı kaşığı koyularak, sigara böreği sarar gibi sarılır. Tepsiye dizilir. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirilir. Altı hafif kızardığı anda fırından alınır. Ilınınca üzerine pudra şekeri serpilir. Afiyet olsun.