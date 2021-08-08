İkimizin Sırrı 1.bölüm izle! İkimizin Sırrı izle ATV’de!

İKİMİZİN SIRRI İZLE!

Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. İkimizin Sırrı dizisinin büyük beğeni toplamasının ardından diziyi merak eden televizyon izleyicileri, dizinin ilk bölümü ile ilgili araştırma yapıyor. İşte İkimizin Sırrı ile ilgili bilgiler…

İkimizin Sırrı son bölüm izle ATV'de yer alınca aşağıdaki link üzerinden ulaşabilrsiniz.

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'İkimizin Sırrı' 2. bölüm fragmanı | Video

1. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir.

Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.