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Giriş Tarihi: 9.8.2021 01:24

İkimizin Sırrı 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Neva Kızı Hayal'i bulabilecek mi?

İkimizin Sırrı 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Neva Kızı Hayal’i bulabilecek mi?

ATV ekranlarında yayınlanan İkimizin Sırrı 2.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Dizinin ilk bölümünün sona ermesinin ardından yeni bölüm fragman arayışı başlamıştı. Oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir yer alan dizinin ilk bölümü büyük beğeni topladı. İkimizin Sırrı 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Neva Kızı Hayal'i bulabilecek mi?

Ekran macerasına yeni başlayan İkimizin Sırrı 1.bölüm yayınlandı. Pazar akşamı yayınlanan dizinin ardından yeni bölüm fragman arayışı başladı. Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte İkimizin Sırrı 2.yeni bölüm fragmanı

İKİMİZİN SIRRI KONUSU VE İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir. Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

'İkimizin Sırrı' 2. bölüm fragmanı | Video

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI

Yapım : Üs Yapım

Yapımcı : Süreyya Yaşar Önal

Yönetmen : Cem Akyoldaş

Senaryo : Özen Yula

Oyuncular : Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular

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İkimizin Sırrı 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Neva Kızı Hayal'i bulabilecek mi?
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