İkimizin Sırrı 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Neva Kızı Hayal’i bulabilecek mi?

Ekran macerasına yeni başlayan İkimizin Sırrı 1.bölüm yayınlandı. Pazar akşamı yayınlanan dizinin ardından yeni bölüm fragman arayışı başladı. Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte İkimizin Sırrı 2.yeni bölüm fragmanı
Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir. Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.
'İkimizin Sırrı' 2. bölüm fragmanı | Video
Yapım : Üs Yapım
Yapımcı : Süreyya Yaşar Önal
Yönetmen : Cem Akyoldaş
Senaryo : Özen Yula
Oyuncular : Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular