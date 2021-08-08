İkimizin Sırrı dizisi konusu ve oyuncuları | İkimizin Sırrı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

İKİMİZİN SIRRI KONUSU VE İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir. Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video