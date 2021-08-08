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Haberler Medya Haberleri İkimizin Sırrı dizisi konusu ve oyuncuları | İkimizin Sırrı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 8.8.2021 14:31 Son Güncelleme: 8.8.2021 14:31

İkimizin Sırrı dizisi konusu ve oyuncuları | İkimizin Sırrı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

İkimizin Sırrı dizisi konusu ve oyuncuları | İkimizin Sırrı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

8 Ağustos Pazar akşamı ilk bölüm ile ATV ekranlarına gelecek olan İkimizin Sırrı dizisi konusu ve oyuncuları, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık yüzüyle de yüzleşecektir. Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin ilk bölüm tanıtım fragmanı da yayınlandı. Peki; İkimizin Sırrı dizisi konusu nedir? İkimizin Sırrı oyuncuları kimler? İşte diziye dair bilgiler ve tanıtım fragmanı…

Ekran hayatına yeni başlayacak olan İkimizin Sırrı dizisi için heyecan dorukta. 8 Ağustos Pazar akşamı ATV ekranlarına ilk bölüm ile gelecek olan dizide bir anne kızın hayatta kalma mücadelesi ekranlara gelecek. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'ın üstlendiği İkimizin Sırrı dizisi konusu nedir? İkimizin Sırrı oyuncuları kimler?

İKİMİZİN SIRRI KONUSU VE İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir. Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir. Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur.

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI

Yapım : Üs Yapım

Yapımcı : Süreyya Yaşar Önal

Yönetmen : Cem Akyoldaş

Senaryo : Özen Yula

Oyuncular : Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular

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İkimizin Sırrı dizisi konusu ve oyuncuları | İkimizin Sırrı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
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