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Giriş Tarihi: 9.8.2021 00:51 Son Güncelleme: 9.8.2021 00:51

MasterChef Şükrü kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Şükrü Özsarı kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Şükrü kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Şükrü Özsarı kaç yaşında, aslen nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde yapılan final turu mücadelesinde rakiplerinden daha başarılı yaratıcılık yemeğine imza atan Şükrü Özsarı, jüri şefler tarafından MasterChef ana kadro 6. Yarışmacısı olarak seçildi. Bu gelişme sonrasında izleyenler yarışmacıyla ilgili detayları merak ederek MasterChef Şükrü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklindeki sorularla araştırmalar yapmaya başladı. Merak konusu olan MasterChef Şükrü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2021 MasterChef Türkiye yarışmasının 8 Ağustos 2021 tarihinde ekranlara gelen son bölümünde yarışmanın 6. Ana kadro yarışmacısı olarak seçilen Şükrü Özsarı ile ilgili detaylar merak konusu olarak MasterChef Şükrü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF ŞÜKRÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Şükrü Özsarı, 28 yaşında ve yarışmaya İzmir'den yarışmaya katılıyor. Şükrü Özsarı, Masterchef yarışmasında adını duyuran, alanında eğitimli bir aşçıdır. Yarışmada jüriden iki evet alarak bir üst tura geçen ancak üçlü düelloda elenen Masterchef Şükrü, hem jürinin hem de izleyicilerin beğenisini topladı.

Yemek yapmayı çok sevdiğini ve bu alanı seçmekten asla pişman olmadığını söyleyen yarışmacı Şükrü Özsarı ciğer ile geçer not almaya çalıştı.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Şükrü kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Şükrü Özsarı kaç yaşında, aslen nereli?
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