Masterchef’te yedek kadroya kim girdi? 2021 MasterChef Türkiye ana kadrosunda kimler, hangi isimler var?

MASTERCHEF'TE 6. ÖNLÜĞÜN SAHİBİ KİM?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren isimler belli oluyor. Henüz Masterchef 6.önlüğü alan isim belli olmadı.

Yuvalama çorbasının yapıldığı ilk turu geçen isimler Nursima, Berk, Ateş oldu. Final turunda ise Fikret, Baturalp, Umutcan elendi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef 2021 son bölümde, önceki günlerde yapılan 4 ana kadro yarışması sonrasında bugün ana kadronun 5. yarışmacısı yapılan 2 oyun sonunda belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde yapılan ilk oyunda Tayland usulü köri soslu ördek yemeği 5 yarışmacı için kritik öneme sahip oldu.

Tayland usulü köri soslu ördek yemeği için Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen sürenin sona ermesiyle yarışmacılar tarafından hazırlanan ürünler jüri şefler tarafından tek tek tadılarak değerlendirildi.

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından değerlendirmesi yapılan yemeklerin içerisinden en başarılı 5 yarışmacı seçilerek 2. tura çıkmaya hak kazandı. 2. turda ise barbunya ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi.

MasterChef'te ana kadroya dahil olan 5. yarışmacı belli oldu. Tunahan Ak, barbunyalı profiterol yaparak ana kadroya girdi.

6 AĞUSTOS GECENİN KAZANAN İSİMLERİ;

Sergen yedek kadroya seçilmiş oldu. Gecenin 2. en iyi tabağı ise Mete'ninki seçildi. Buna göre Mete yedek kadroya girmeye hak kazandı. Final turundan yedek kadroya seçilen isimler:

Sergen

Mete