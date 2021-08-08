Masterchef’te yedek kadroya kim girdi? 2021 MasterChef Türkiye ana kadrosunda kimler, hangi isimler var?

Ekranların lezzet yarışması MasterChef 2021 kritik final turunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde son 6'a kalma heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar en lezzetli yemeği yaparak önlüğü kazanmanın peşine düşerken jüri üyesi tarafından ana kadroya giren isim belirleniyor. En son Somer MasterChef Türkiye 2021 Ana kadosunun 5. ismi Tunahan olmuştu. Peki Masterchef'te yedek kadroya kim girdi? 2021 MasterChef Türkiye ana kadrosunda kimler var?
MasterChef ana kadro ve yedek kadro yarışmacılarıyla ilgili detaylar ve diğer tüm bilgiler şöyle;
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren isimler belli oluyor. Henüz Masterchef 6.önlüğü alan isim belli olmadı.
Yuvalama çorbasının yapıldığı ilk turu geçen isimler Nursima, Berk, Ateş oldu. Final turunda ise Fikret, Baturalp, Umutcan elendi.
MasterChef 2021 son bölümde, önceki günlerde yapılan 4 ana kadro yarışması sonrasında bugün ana kadronun 5. yarışmacısı yapılan 2 oyun sonunda belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde yapılan ilk oyunda Tayland usulü köri soslu ördek yemeği 5 yarışmacı için kritik öneme sahip oldu.
Tayland usulü köri soslu ördek yemeği için Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen sürenin sona ermesiyle yarışmacılar tarafından hazırlanan ürünler jüri şefler tarafından tek tek tadılarak değerlendirildi.
Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından değerlendirmesi yapılan yemeklerin içerisinden en başarılı 5 yarışmacı seçilerek 2. tura çıkmaya hak kazandı. 2. turda ise barbunya ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi.
MasterChef'te ana kadroya dahil olan 5. yarışmacı belli oldu. Tunahan Ak, barbunyalı profiterol yaparak ana kadroya girdi.
6 AĞUSTOS GECENİN KAZANAN İSİMLERİ;
Sergen yedek kadroya seçilmiş oldu. Gecenin 2. en iyi tabağı ise Mete'ninki seçildi. Buna göre Mete yedek kadroya girmeye hak kazandı. Final turundan yedek kadroya seçilen isimler:
Sergen
Mete
Fatma Polat,
Milhan Erdem,
Dilara Başaran,
İbrahim Cingözler,
Tunahan
İlk grup yarışmacıları arasında; Sevgi Karataş, Nursima Toğaç, Ayşenur Kurtar, Mete Ozan Kibar, Sergen Özen, Tunahan Ak, İbrahim Cingözler, Fikret Tuğ, Fatma Polat, Dilara Başaran, Umut Can Çetinöz, Berk Vural Urun, Mert Ateş Durukan, Baturalp Aytulun, Milhan Erdem yer alıyor.