Patlıcan Kebabı Tarifi: Patlıcan Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmacılardan istenen Patlıcan Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranarak Patlıcan Kebabı Tarifi öğrenilmeye çalışılıyor
PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
PATLICAN KEBABI MALZEMELER
- 4 adet patlıcan
- 600 gram dana kuşbaşı et
- 2 adet soğan
- 1 çorba kaşığı salça
- 1 tatlı kaşığı un
- 3 adet domates
- 4 adet sivri biber
- 3 su bardağı sıvıyağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
PATLICAN KEBABI YAPILIŞI
- Patlıcanların kabuklarını soyup, parmak şeklinde doğrayın. Sıvıyağda kızartıp, daha sonra yağdan alın.
- İnce kıyılmış soğanı, 1 çay bardağı sıvıyağda kavurun.
- Kuşbaşı eti ekleyip, 15 dakika daha pişirin.
- Salça, un ve tuz ekleyin. Ateşte 20 dakika daha tutun.
- Pişen etleri, fırın tepsisinin ortasına dökün.
- Üzerine kızarmış patlıcanları sıralayın.
- Aralarına dörde bölünmüş domates ve sivri biberleri sıralayın. Orta ısılı
- Fırında 15 dakika pişirin.