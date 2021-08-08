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Giriş Tarihi: 8.8.2021 22:00 Son Güncelleme: 8.8.2021 22:00

Patlıcan Kebabı Tarifi: Patlıcan Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Patlıcan Kebabı Tarifi: Patlıcan Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından final turu yarışmacılarından Patlıcan Kebabı yapmaları istendi. Televizyonda yapılışını gören izleyiciler ise evde yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyerek Patlıcan Kebabı Tarifi ile ilgili Patlıcan Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Patlıcan Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 son bölümde jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmacılardan istenen Patlıcan Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranarak Patlıcan Kebabı Tarifi öğrenilmeye çalışılıyor

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

PATLICAN KEBABI MALZEMELER

  • 4 adet patlıcan
  • 600 gram dana kuşbaşı et
  • 2 adet soğan
  • 1 çorba kaşığı salça
  • 1 tatlı kaşığı un
  • 3 adet domates
  • 4 adet sivri biber
  • 3 su bardağı sıvıyağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz

PATLICAN KEBABI YAPILIŞI

  1. Patlıcanların kabuklarını soyup, parmak şeklinde doğrayın. Sıvıyağda kızartıp, daha sonra yağdan alın.
  2. İnce kıyılmış soğanı, 1 çay bardağı sıvıyağda kavurun.
  3. Kuşbaşı eti ekleyip, 15 dakika daha pişirin.
  4. Salça, un ve tuz ekleyin. Ateşte 20 dakika daha tutun.
  5. Pişen etleri, fırın tepsisinin ortasına dökün.
  6. Üzerine kızarmış patlıcanları sıralayın.
  7. Aralarına dörde bölünmüş domates ve sivri biberleri sıralayın. Orta ısılı
  8. Fırında 15 dakika pişirin.

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