Robin Hood filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Robin Hood filmi nerede çekildi?

Başrollerinde Russell Crowe, Cate Blanchett gibi önemli isimlerin yer aldığı Robin Hood filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Adından da anlaşılacağı üzere Robin Hood efsanesinden adını alan film izleyici kitlesi tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Robin Hood filmi nerede çekildi? Robin Hood konusu ne, oyuncuları kimler?

ROBİN HOOD FİLMİ KONUSU

Kral Richard'ın ordusunda Fransızlara karşı hizmet verirken sadece kendi çıkarlarını düşünen Robin, Nottingham'a gittiğinde despot ruhlu şerifin baskısı ve ağır vergilerle inim inim inleyen bir kasabayla karşılaşır. Orada Lady Marion adlı dul bir kadına aşık olur. Ancak Lady Marion'ın, ormanlardan gelen bu adamın hareketleri ve kimliğiyle ilgili bazı kuşkuları vardır. Sevdiği kadının kalbini kazanmak ve kasabayı kurtarmak isteyen Robin, kendi yaşam tarzına uygun insanlardan bir çete kurar.

Şerifin adaletsizliğini yok etmek için üst sınıftan işbirlikçileri teker teker avlamaya başlarlar. Robin ve adamları, hayatlarının en büyük macerasına yelken açarlar. Bu sıra dışı kahramanlar ve müttefikleri, ülkeyi kanlı bir iç savaşın içine düşmekten kurtarıp İngiltere'ye bir kez daha zaferle döneceklerdir.