Aşkın Tarifi 9. son bölüm izle! Fırat ile Naz arasında yeni bir aşk-nefret savaşı başlıyor





AŞKIN TARİFİ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Naz'ın oynadığı büyük intikam oyunu, Fırat ile Naz arasında yepyeni bir aşk-nefret savaşı başlatır.

Restorana inadına geri dönen Fırat ve onu göndermeye kararlı olan Naz arasında geçecek oyunlar tehlikeli boyutlara gelecektir. Kariyeri bitirilen Taylan bundan dolayı Fırat'ı sorumlu tutacak, hem Fırat'ı Naz'dan koparıp kendine çekmek hem de profesyonel hayatında tekrar çıkış yakalamak için farklı yollar arayacaktır. Taylan'ın oyunları sonucunda büyük bir açmaza düşen Naz ve Fırat ne yapacaktır?