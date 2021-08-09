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Giriş Tarihi: 9.8.2021 16:40

Atv dizisi Kalp Yarası konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kalp Yarası konusu ve oyuncu kadrosu!

Atv dizisi Kalp Yarası konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kalp Yarası konusu ve oyuncu kadrosu!

Televizyon ekranlarında henüz yayın hayatının başlarında olan yapım Kalp Yarası konusu ve oyuncularıyla ilk bölümden itibaren izleyenler tarafından ilgi görmeyi başarmıştı. Yaz dizilerini yakından takip edenler "Kalp Yarası dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?" şeklindeki sorularına özellikle dizinin yayın gününde yanıt ararken bilindiği üzere dizinin başrollerinde yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan ve güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin yer alıyor. İşte Kalp Yarası konusu oyuncuları ve tüm detaylar…

Kalp Yarası dizisi konusu, oyuncuları ve birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Atv ekranlarında başladığı ilk günden itibaren izleyenlerin dikkatini çeken yapım her hafta Pazartesi günü yayınlanıyor. Aşk, intikam ve entrika dolu yapımın izleyenleri "Kalp Yarası konusu nedir, oyuncuları kimler?" şeklindeki sorulara internet aracılığı ile yanıt arıyor. İşte Kalp Yarası konusu, oyuncuları ve yapıma dair merak edilenler…

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesi yıllardır çatışma halindedir. Ferit ve Ayşe'nin aşkı, bu iki ailenin gündemine bomba gibi düşer. Sancakzade ailesinin veliahtı Ferit, ailesinin isteği nedeniyle Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlenmek üzereyken ihanetle sarsılır. Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde görür. Bu esnada yolu Ayşe'yle kesişir ve ihtişamlı bir aşk hikayesi başlar.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz


Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çekiliyor. Çekimlerin bazı sahneleri, il genelindeki farklı mekanlarda da gerçekleşebiliyor.

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Atv dizisi Kalp Yarası konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kalp Yarası konusu ve oyuncu kadrosu!
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