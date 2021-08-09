Atv dizisi Kalp Yarası konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kalp Yarası konusu ve oyuncu kadrosu!

Kalp Yarası dizisi konusu, oyuncuları ve birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Atv ekranlarında başladığı ilk günden itibaren izleyenlerin dikkatini çeken yapım her hafta Pazartesi günü yayınlanıyor. Aşk, intikam ve entrika dolu yapımın izleyenleri "Kalp Yarası konusu nedir, oyuncuları kimler?" şeklindeki sorulara internet aracılığı ile yanıt arıyor. İşte Kalp Yarası konusu, oyuncuları ve yapıma dair merak edilenler…
KALP YARASI KONUSU NEDİR?
Antakya'nın iki köklü ailesi yıllardır çatışma halindedir. Ferit ve Ayşe'nin aşkı, bu iki ailenin gündemine bomba gibi düşer. Sancakzade ailesinin veliahtı Ferit, ailesinin isteği nedeniyle Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlenmek üzereyken ihanetle sarsılır. Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde görür. Bu esnada yolu Ayşe'yle kesişir ve ihtişamlı bir aşk hikayesi başlar.
KALP YARASI OYUNCULARI
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha
KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kalp Yarası dizisi Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çekiliyor. Çekimlerin bazı sahneleri, il genelindeki farklı mekanlarda da gerçekleşebiliyor.