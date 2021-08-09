Fırında Makarna tarifi: Fırında Makarna nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Fırında Makarna nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında yapılması sonrasında izleyenlerden yemeği evde yapmak isteyenler Fırında Makarna ilişkin Fırında Makarna nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

FIRINDA MAKARNA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

1 paket kalın çubuk makarna

2,5 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

2,5 su bardağı süt

2 yumurta

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

Tuz,

karabiber

FIRINDA MAKARNA HAZIRLANIŞI